TMW: “Joronen-Palermo, firma in arrivo”
Jesse Joronen è pronto a diventare il nuovo portiere del Palermo. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, il club rosanero ha trovato l’intesa per un contratto annuale, con possibilità di rinnovo in caso di promozione in Serie A.
Il tecnico Pippo Inzaghi, che aveva già allenato il portiere finlandese a Brescia, ritroverà così un estremo difensore di esperienza. La firma è attesa nelle prossime ore, dopo le visite mediche di rito.
Un retroscena curioso lega Joronen al bomber rosanero Joel Pohjanpalo: i due, amici di lunga data ed ex compagni al Venezia, sono anche testimoni di nozze l’uno dell’altro. Adesso torneranno a condividere lo spogliatoio, con un obiettivo comune: riportare il Palermo in Serie A.