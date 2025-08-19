TMW: “Palermo, preso Veroli dal Cagliari: prestito con obbligo in caso di Serie A”

Nuovo rinforzo in difesa per il Palermo. Come riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, il club rosanero ha chiuso l’accordo con il Cagliari per Davide Veroli, classe 2003.

Il difensore arriverà in Sicilia in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A. Già nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale.

Mancino duttile, capace di giocare sia da centrale sia da esterno, Veroli metterà la sua esperienza al servizio di Pippo Inzaghi. Reduce dalla stagione alla Sampdoria con 17 presenze, il giovane vanta anche esperienze con il Catanzaro e 42 gettoni complessivi in Serie B.