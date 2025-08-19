Sampdoria, depositato il contratto di Coucke

Dopo aver nei giorni scorsi svolto le visite mediche, Gaetan Coucke è adesso ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. A comunicarlo è la lega B attraverso l’apposita sezione sul sito ufficiale. L’estremo difensore arriva a Genova da svincolato, dopo aver vestito nella passata stagione la maglia dell’Al-Orobah.

Classe 98′, Coucke è una novità assoluta per il calcio italiano: il portiere belga nel corso della sua carriera, prima dell’esperienza in Arabia Saudita, ha vestito le maglie di Lommel e Mechelen, entrambe in Belgio. Adesso l’estremo difensore è pronto per questa sua prima avventura in Italia, si attende solo il comunicato blucerchiato per conoscere i dettagli del contratto.