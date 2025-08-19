Pescara, arriva Oliveri in prestito dall’Atalanta

Arriva un altro acquisto in casa Pescara. Si tratta di Andrea Oliveri, esterno destro palermitano che arriva in Abruzzo in prestito dall’Atalanta. A comunicarlo è stato la Lega B, attraverso l’apposita sezione sul proprio sito ufficiale. Adesso si attende la nota ufficiale del club per conoscere i dettagli del trasferimento.

Classe 2003, Veroli nel corso della sua carriera, oltre quella dell’Atalanta, ha vestito le maglie di Bari, Catanzaro e Frosinone. Nella scorsa stagione con i galletti ha collezionato 29 presenze in campionato fornendo 2 assist. Il centrocampista esterno vanta in carriera 66 presenze nel campionato di Serie B, ed adesso è pronto per quella che sarà la sua quarta avventura in cadetteria.