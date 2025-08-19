Pescara, Tunjov rifiuta il Foggia

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, è ancora incerto il futuro di Georgi Tunjov. Il Pescara si sta muovendo sul mercato per vendere il centrocampista estone ed evitare di perderlo a parametro zero. Il contratto del classe 2001 è infatti in scadenza a giugno 2026 e così il club abruzzese sta cercando la pista giusta per cederlo.

A mostrare un sincero interesse per il centrocampista era stato il Foggia dell’ex mister rossonero Delio Rossi ma, secondo quanto riportato da TuttoC.com, il giocatore avrebbe rifiutato la destinazione, scartandola di netto. Questa sua scelta al momento sembra irremovibile: si rimane quindi in attesa di capire quali offerte potranno arrivare nel prossimo futuro.