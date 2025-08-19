Sampdoria, Depaoli: «Ogni partita dobbiamo giocarla al meglio per vedere dove arriviamo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2025

È terminata ai calci di rigore la partita di Coppa Italia che ha visto contrapposte Sampdoria e Spezia, dove ad avere la meglio è stato il club bianconero. Dopo la gara ClubDoria46.it ha riportato alcune dichiarazione del difensore dei blucerchiati Fabio Depaoli.

Queste le sue parole nel post partita:

«Donati ha portato un modo di giocare diverso, più verticale, di andare in avanti e pressare. L’anno scorso ci ha scosso, quelli che sono rimasti vogliono ripartire per fare un’annata come si deve. Ci sentiamo in debito tutti coi tifosi per l’anno scorso, proprio come società. C’è voglia di fare meglio. Ogni partita dobbiamo giocarla al meglio per vedere dove arriviamo. Siamo dovuti ripartire da zero, l’anno scorso è stata annata fallimentare e ne siamo consapevoli. Abbiamo cambiato tanti giocatori, hanno portato entusiasmo per ripartire, il mister ci sta trasmettendo i suoi concetti»

 

