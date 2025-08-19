Venezia, Oristanio e Nicolussi verso il Torino

Hans Nicolussi Caviglia con la maglia del Venezia (foto LaPresse) - Ilovepalermocalcio.com

Si muove in uscita il mercato del Venezia. I lagunari sono al lavoro per definire l’ennesima cessione di questa sessione di calciomercato, valorizzando calciatori di livello superiore per la categoria cadetta. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, le prossime cessioni riguardano Gaetano Oristanio e Hans Nicolussi Caviglia.

I due giocatori sembrano destinati a vestire la maglia del Torino: trattativa tra i due club per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8/9 milioni per ognuno dei calciatori, cifre non indifferenti per il campionato di Serie B. Il Venezia è quindi a un passo da altre due maxi cessioni.

