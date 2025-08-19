Frosinone, caccia al bomber low cost: pista Pettinari calda

Il Frosinone è alla ricerca di un nuovo attaccante da consegnare a mister Massimiliano Alvini, ma il budget ridotto obbliga il club ciociaro a muoversi con attenzione.

Secondo quanto riportato da tuttofrosinone.com, il direttore sportivo Castagnini sta valutando diverse soluzioni: il sogno resta Ankeye del Genoa, mentre restano vive le opzioni che portano a Gabriele Gori (Avellino) e soprattutto a Stefano Pettinari, attualmente svincolato e profilo di grande esperienza in categoria.