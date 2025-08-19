Frosinone, caccia al bomber low cost: pista Pettinari calda

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2025

Il Frosinone è alla ricerca di un nuovo attaccante da consegnare a mister Massimiliano Alvini, ma il budget ridotto obbliga il club ciociaro a muoversi con attenzione.

Secondo quanto riportato da tuttofrosinone.com, il direttore sportivo Castagnini sta valutando diverse soluzioni: il sogno resta Ankeye del Genoa, mentre restano vive le opzioni che portano a Gabriele Gori (Avellino) e soprattutto a Stefano Pettinari, attualmente svincolato e profilo di grande esperienza in categoria.

Ultimissime

Frosinone, caccia al bomber low cost: pista Pettinari calda

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2025

Padova, UFFICIALE: preso Sgarbi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2025

Via al campionato, Palermo-Reggiana: biglietti in vendita. Info e prezzi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2025
Icardi

MAGLIA DA TITOLARE E FASCIA: clamoroso, Icardi ha annunciato il suo ritorno “Sono felice”

Marco Fanfani Agosto 19, 2025
inter psg finale (foto lapresse) - ilovepalermocalcio.com

Se ne va un altro FEDELISSIMO DI INZAGHI: dopo la finale qualcosa si è rotto | Rivoluzione Inter

Marco Bianchetti Agosto 19, 2025