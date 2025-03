TMW: “Ferrero-Messina, la proprietà chiede 250.000 euro”

Massimo Ferrero è pronto a tornare nel mondo del calcio. L’ex patron della Sampdoria ha, infatti, manifestato più di un interesse nei confronti del Messina. Il club siciliano non sta vivendo una situazione certamente felice dal punto di vista societario, e l’avvicinamento di Ferrero potrebbe presto concretizzarsi.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, per cedere la società, Stefano Alaimo e il fondo da lui rappresentato chiedono 250000 euro. Una cifra che appare elevata in virtù della situazione attuale del club con debiti e penalizzazione di quattro punti. Ferrero vuole il club, i proprietari del Messina a sorpresa al momento non vogliono vendere. Mentre la piazza spinge per nuova proprietà. La situazione è certamente in continua evoluzione.

Clamoroso Messina, Ferrero vuole rilevare il club: volontà manifestata all’Amministrazione