Clamoroso Messina, Ferrero vuole rilevare il club: volontà manifestata all’Amministrazione

Possibile svolta clamorosa per il Messina. Come riporta la “Gazzetta del Sud”, infatti, Massimo Ferrero sarebbe uno dei profili pronti a rilevare il club siciliano. L’ex presidente della Sampdoria è stato contattato nei giorni e si sta mobilitando per comprendere la reale fattibilità dell’operazione.

La trattativa, però, non sarebbe solo in fase embrionale in quanto Ferrero avrebbe già comunicato al sindaco di Messina Federico Basile la sua volontà. Nelle prossime ore si capirà come si svilupperà la situazione che potrebbe essere la “soluzione” alla crisi del club granata. Che vede sempre più nitido il fondo del baratro.