Futuro Cosenza, Citrigno: “Intavolata trattativa per rilevare il club”

Possibile svolta in casa Cosenza. Alfredo Citrigno, numero uno dell’omonima realtà imprenditoriale, ha confermato le ultime indiscrezioni che vedrebbero il gruppo imprenditoriale aver iniziato le trattative per la rilevazione del club di proprietà di Guarascio. Il gruppo si è esposto mediante la seguente nota ufficiale:

“Il Gruppo Citrigno ha sempre dimostrato attenzione e affetto per la città di Cosenza. Il Cosenza Calcio rappresenta una parte fondamentale della storia e dell’identità del territorio, ed è naturale che il nostro Gruppo segua con interesse il suo futuro. In merito alle notizie circolate nelle scorse ore, confermiamo che vi è stata un’interlocuzione con i vertici del club. Tuttavia, qualsiasi iniziativa in tal senso deve necessariamente poggiarsi su presupposti chiari e solidi, affinché ogni decisione venga presa esclusivamente nell’interesse della squadra, della tifoseria e dell’intera città”.

“E’ altresì importante garantire il rispetto del patto di riservatezza sottoscritto affinché il confronto possa andare avanti in un clima di serenità e collaborazione”.

“Le interlocuzioni proseguono, ma resta fondamentale che siano garantite le condizioni necessarie affinché il progetto possa essere sostenibile e all’altezza delle aspettative della comunità rossoblù. Il nostro impegno per Cosenza è forte e sincero, e qualsiasi scelta sarà dettata dalla volontà di assicurare un futuro stabile e ambizioso al club”.