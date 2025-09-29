Tmw: “Due nomi per la panchina dello Spezia”
Lo Spezia vive un momento delicato. I soli due punti raccolti nelle prime cinque giornate non erano certo il bottino atteso dalla proprietà ligure, a pochi mesi da una finale playoff persa che aveva alimentato le ambizioni di Serie A.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la gara in programma domani al “Mapei Stadium” contro la Reggiana avrà un peso decisivo per il futuro di Luca D’Angelo. In caso di mancata vittoria, infatti, l’allenatore abruzzese sarebbe da considerarsi a forte rischio esonero.
Il portale specializzato sottolinea come i profili di Pierpaolo Bisoli e Rolando Maran siano già stati individuati come possibili alternative dalla dirigenza.
D’Angelo, 54 anni, era arrivato sulla panchina dello Spezia nel novembre 2023, subentrando a Massimiliano Alvini. Il suo bilancio complessivo in bianconero parla di 28 vittorie, 28 pareggi e 19 sconfitte.