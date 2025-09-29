Palermo-Venezia, rebus formazione per Inzaghi: dubbi su Gomes e Augello

Incertezze di formazione in casa Palermo in vista del big match di domani contro il Venezia, a causa delle condizioni fisiche non ottimali di alcuni giocatori. Inzaghi e il suo staff dovranno valutare tra oggi e domani la tenuta fisica di Gomes e Augello, entrambi usciti malconci dalla sfida di sabato contro il Cesena. La poca distanza tra il match giocato in Romagna e quello di domani non consente certezze.

L’esterno ex Cagliari ha riportato una distorsione alla caviglia nei primi minuti della gara, ma è rimasto in campo fino al 90’, servendo anche l’assist decisivo per il gol del pareggio di Bani. Lo staff medico è ottimista sul suo recupero: la decisione sulla sua convocazione verrà presa nella rifinitura di domani mattina.

Meno rassicuranti, invece, le condizioni di Gomes. Il centrocampista, sostituito intorno all’80’ contro il Cesena, non è stato sottoposto a esami strumentali, ma ha seguito terapie specifiche con risposte per ora incoraggianti. Anche in questo caso, sarà decisiva la giornata di domani.

In caso di mancata convocazione di entrambi, Inzaghi sarà costretto a varare una formazione del tutto inedita per un match che può pesare molto sul prosieguo del campionato.

Il tecnico deve inoltre fare i conti con l’assenza già certa di Ranocchia, infortunatosi contro l’Udinese, dove ha riportato una lesione al bicipite femorale destro. L’ex Empoli dovrebbe rientrare subito dopo la sosta, in occasione di Palermo-Modena. Per quella stessa gara è atteso anche il recupero di Francesco Bardi, fermo da fine agosto per un problema alla pianta del piede destro rimediato in allenamento.