Venezia, 24 convocati di Stroppa per il Palermo: c’è Yeboah, out Franjic e Duncan
Sono 24 i giocatori convocati da Giovanni Stroppa per la trasferta del “Renzo Barbera”, dove domani sera alle 20:30 il Venezia affronterà il Palermo nella 6ª giornata di Serie BKT 2025/26.
Il tecnico arancioneroverde deve rinunciare a Franjic e Duncan, mentre torna tra i disponibili Yeboah, atteso tra i protagonisti offensivi del match.
L’elenco dei convocati
Portieri: Matteo Grandi, Alessandro Plizzari, Filip Stankovic.
Difensori: Antoine Hainaut, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Ridgeciano Haps, Michael Venturi.
Centrocampisti: Emil Bohinen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli.
Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Daniel Fila, John Yeboah.
Il Venezia si presenterà al Barbera con la voglia di confermare la vittoria sullo Spezia e mettere nel mirino il sorpasso in classifica ai danni dei rosanero.