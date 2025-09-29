Venezia, 24 convocati di Stroppa per il Palermo: c’è Yeboah, out Franjic e Duncan

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Sono 24 i giocatori convocati da Giovanni Stroppa per la trasferta del “Renzo Barbera”, dove domani sera alle 20:30 il Venezia affronterà il Palermo nella 6ª giornata di Serie BKT 2025/26.

Il tecnico arancioneroverde deve rinunciare a Franjic e Duncan, mentre torna tra i disponibili Yeboah, atteso tra i protagonisti offensivi del match.

L’elenco dei convocati

Portieri: Matteo Grandi, Alessandro Plizzari, Filip Stankovic.

Difensori: Antoine Hainaut, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Ridgeciano Haps, Michael Venturi.

Centrocampisti: Emil Bohinen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli.

Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Daniel Fila, John Yeboah.

Il Venezia si presenterà al Barbera con la voglia di confermare la vittoria sullo Spezia e mettere nel mirino il sorpasso in classifica ai danni dei rosanero.

Ultimissime

Venezia, 24 convocati di Stroppa per il Palermo: c’è Yeboah, out Franjic e Duncan

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Palermo-Venezia, rebus formazione per Inzaghi: dubbi su Gomes e Augello

Manfredi Esposito Settembre 29, 2025

Tmw: “Due nomi per la panchina dello Spezia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Palermo, Inzaghi: «Siamo la squadra che tira di più, domani il pubblico sarà fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Palermo, Inzaghi: «Col Venezia non sarà mai una partita come le altre. Ho avuto tanto da quella piazza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025