Serie B, Palermo re degli spettatori: Barbera al primo posto per presenze e media

La Serie B continua a regalare spettacolo non solo in campo ma anche sugli spalti. Passione, entusiasmo e numeri che confermano la cadetteria come un campionato unico anche fuori dal rettangolo verde.

Secondo i dati diffusi da StadiaPostcards.com, il Palermo è la regina degli spalti: nelle prime tre gare interne disputate al “Renzo Barbera” i rosanero hanno registrato 95.413 spettatori complessivi, per una media di 31.804 tifosi a partita. Numeri da Serie A, che testimoniano ancora una volta il legame profondo tra la città e la squadra guidata da Pippo Inzaghi.

Alle spalle dei rosanero si colloca la Sampdoria, con 63.049 presenze in due gare e una media di 24.278 spettatori. Sul podio anche il Bari, capace di richiamare 28.855 tifosi in due partite per una media di 14.428.

La classifica delle presenze totali

Palermo: 95.413 (3 partite)

Sampdoria: 63.049 (2 partite)

Modena: 33.114 (3 partite)

Catanzaro: 29.860 (3 partite)

Bari: 28.855 (2 partite)

Spezia: 28.575 (3 partite)

Pescara: 28.254 (3 partite)

Cesena: 24.543 (2 partite)

Venezia: 23.632 (3 partite)

La media spettatori

Palermo: 31.804

Sampdoria: 24.278

Bari: 14.428

Cesena: 12.272

Frosinone: 11.425

Modena: 11.038

Catanzaro: 9.953

Avellino: 9.867

Spezia: 9.525

Pescara: 9.418

Un Barbera da Serie A

Il dato conferma ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti: il “Barbera” è tornato ad essere una piazza da massima serie. La spinta del pubblico rosanero è un fattore che può incidere sull’andamento della stagione, trasformando ogni gara casalinga in un appuntamento da grandi palcoscenici.