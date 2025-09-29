Palermo, Inzaghi: «Siamo la squadra che tira di più, domani il pubblico sarà fondamentale»

Alla vigilia di Palermo-Venezia, Filippo Inzaghi ha toccato vari temi, dalla concretezza sotto porta alle condizioni di alcuni singoli, passando per il ruolo del pubblico rosanero.

«Se non sbaglio siamo la squadra che tira di più in porta e abbiamo preso tre pali» ha sottolineato l’allenatore. «Non ho grandi preoccupazioni da questo punto di vista: se ogni partita facciamo una media di 15 tiri, è un segnale positivo».

Palermo, Inzaghi: «Col Venezia non sarà mai una partita come le altre. Ho avuto tanto da quella piazza»

Sulle condizioni di Bereszynski, Inzaghi ha chiarito: «Sta molto bene, a Cesena stavo per metterlo perché è un braccetto importante. Fino alla sosta, però, se non ci sarà un’esigenza particolare, non voglio rischiarlo: viene da mesi di inattività e perderlo per infortunio sarebbe grave. È pronto e può darci una grande mano».

Palermo, Inzaghi: «Domani un gran bel test, ma i 30 mila del Barbera saranno il nostro vantaggio»

Il tecnico ha poi richiamato l’importanza del sostegno dei tifosi: «La società ha fatto il comunicato perché noi, già dal riscaldamento, abbiamo bisogno del nostro pubblico. Domani la spinta dei nostri tifosi può essere fondamentale».

Infine un ricordo legato al passato: «Ricordo bene Palermo-Venezia nei playoff: noi volevamo salvarci in Serie B ma quel Palermo era molto forte e arrivò in finale. Per noi fu un anno inaspettato. Per me ritrovare il Venezia è sempre un piacere, e spero che a maggio il mio sogno si avveri».