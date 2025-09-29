Palermo, Inzaghi: «Col Venezia non sarà mai una partita come le altre. Ho avuto tanto da quella piazza»

Alla vigilia del big match contro il Venezia, Filippo Inzaghi ha parlato con emozione e determinazione dal centro sportivo rosanero, presentando una sfida che per lui non potrà mai essere come tutte le altre.

«Con il Venezia non sarà mai una partita come tutte le altre» ha dichiarato l’allenatore del Palermo. «Se sono qui è per quello che mi ha dato Venezia in quei due anni: mi ha regalato felicità, affetto e persino l’opportunità di conoscere mia moglie. Per 90 minuti sarò avversario di una piazza che mi ha dato tantissimo e che mi ha sempre fatto venire i brividi per l’accoglienza».

Palermo, Inzaghi: «Domani un gran bel test, ma i 30 mila del Barbera saranno il nostro vantaggio»

Sul piano tecnico, Inzaghi ha elogiato la squadra di Stroppa: «Sappiamo chi è Stroppa e come fa giocare bene le sue squadre. Al di là del rispetto per l’avversario, è una di quelle partite che ogni giocatore vorrebbe giocare. Mi fido dei miei ragazzi: per battere una squadra così forte ci vorrà una partita intensa e fatta al massimo. Abbiamo tre punti in più e il vantaggio di allungare, ed è quello che vogliamo fare».

Buone notizie dall’infermeria: «Diakité è recuperato, dovrò capire se partirà dall’inizio o meno» ha precisato il tecnico. «La squadra è molto più avanti di quello che pensavo. Il campionato è lunghissimo, ma ogni partita deve aiutarci a crescere. Vedo venti giocatori che potrebbero scendere in campo domani senza problemi: se abbiamo qualche infortunio non ci sono preoccupazioni»