Palermo, Inzaghi: «Domani un gran bel test, ma i 30 mila del Barbera saranno il nostro vantaggio»

Il tecnico rosanero: «Out Gomes e Augello, ma non ci sono grossi problemi. Cinque partite non bastano per giudicare»

Alla vigilia della sfida con il Venezia, valida per la sesta giornata di Serie B, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha fatto il punto dal centro sportivo rosanero, confermando alcune assenze ma mantenendo fiducia nelle risorse della squadra.

«Dobbiamo allenarci oggi, non ci saranno Gomes ed Augello» ha dichiarato Inzaghi. «Gomes pensiamo siano solo crampi, mentre Augello ha avuto una piccola distorsione. Gli altri dovrebbero esserci tutti. Non mi preoccupa, giocheranno i migliori e quelli che hanno recuperato, non ci sono grossi problemi».

Il tecnico ha invitato a non fermarsi a giudizi affrettati: «Cinque partite sono poche per giudicare, ricordo che il Sassuolo perse contro la Cremonese e poi dominò il campionato».

Sul match con il Venezia, Inzaghi ha caricato l’ambiente: «Domani sarà un gran bel test, ma noi giocheremo davanti a 30 mila spettatori e sarà un grande vantaggio».