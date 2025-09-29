Palermo, Inzaghi: «Domani un gran bel test, ma i 30 mila del Barbera saranno il nostro vantaggio»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Il tecnico rosanero: «Out Gomes e Augello, ma non ci sono grossi problemi. Cinque partite non bastano per giudicare»

Alla vigilia della sfida con il Venezia, valida per la sesta giornata di Serie B, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha fatto il punto dal centro sportivo rosanero, confermando alcune assenze ma mantenendo fiducia nelle risorse della squadra.

«Dobbiamo allenarci oggi, non ci saranno Gomes ed Augello» ha dichiarato Inzaghi. «Gomes pensiamo siano solo crampi, mentre Augello ha avuto una piccola distorsione. Gli altri dovrebbero esserci tutti. Non mi preoccupa, giocheranno i migliori e quelli che hanno recuperato, non ci sono grossi problemi».

Il tecnico ha invitato a non fermarsi a giudizi affrettati: «Cinque partite sono poche per giudicare, ricordo che il Sassuolo perse contro la Cremonese e poi dominò il campionato».

Sul match con il Venezia, Inzaghi ha caricato l’ambiente: «Domani sarà un gran bel test, ma noi giocheremo davanti a 30 mila spettatori e sarà un grande vantaggio».

Ultimissime

Tmw: “Due nomi per la panchina dello Spezia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Palermo, Inzaghi: «Siamo la squadra che tira di più, domani il pubblico sarà fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Palermo, Inzaghi: «Col Venezia non sarà mai una partita come le altre. Ho avuto tanto da quella piazza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Palermo, Inzaghi: «Domani un gran bel test, ma i 30 mila del Barbera saranno il nostro vantaggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Palermo-Venezia, già 27.564 spettatori: il Barbera verso quota 30 mila

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025