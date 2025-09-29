Palermo-Venezia, già 27.564 spettatori: il Barbera verso quota 30 mila
Il dato aggiornato della prevendita per Palermo-Venezia conferma ancora una volta la straordinaria risposta del pubblico rosanero. Come comunicato dal club attraverso i propri canali ufficiali, sono già 27.564 i biglietti venduti per il big match in programma domani sera alle 20.30 al “Renzo Barbera”.
Palermo-Venezia, il club invita i tifosi ad arrivare in anticipo al Barbera. L’appello del presidente Mirri
Un numero che lascia presagire il superamento della soglia delle 30 mila presenze, già più volte raggiunta in questo avvio di stagione.
Il Palermo, contestualmente, ha rinnovato l’invito ai propri tifosi ad arrivare con ampio anticipo allo stadio, così da agevolare le procedure di accesso ed evitare code e disagi ai tornelli.
Il colpo d’occhio del Barbera si preannuncia ancora una volta da Serie A, a testimonianza del legame sempre più forte tra la squadra di Inzaghi e la sua tifoseria.