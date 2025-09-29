Palermo-Venezia, il club invita i tifosi ad arrivare in anticipo al Barbera. L’appello del presidente Mirri

In vista del big match di domani sera contro il Venezia, il Palermo FC ha ribadito l’invito ai propri tifosi a recarsi al “Renzo Barbera” con largo anticipo, per agevolare le procedure di accesso ed evitare lunghe attese agli ingressi.

Il presidente Dario Mirri ha spiegato le ragioni con un messaggio diretto alla piazza:

«Per cinquant’anni ho fatto il tifo dalla Gradinata, da semplice tifoso come tutti, e conosco perfettamente i problemi e le difficoltà che ci sono per entrare allo stadio. Nonostante le recenti migliorie e il nostro impegno in investimenti anche infrastrutturali, far entrare decine di migliaia di persone in pochi minuti comporta inevitabilmente lunghe attese agli ingressi. Ai nostri tifosi chiediamo un piccolo gesto di collaborazione e di responsabilità: anticipare l’arrivo allo stadio è oggi l’unico modo per vivere insieme, in sicurezza e nel rispetto degli altri, una giornata di calcio dall’inizio alla fine».

Con oltre 25.000 biglietti già venduti e la prospettiva concreta di superare quota 30.000 presenze, il club sottolinea l’importanza della collaborazione dei sostenitori per garantire un accesso ordinato e sicuro in occasione della sfida al Venezia.