Come riportato da Alessio Alaimo, esperto di mercato di Tuttomercatoweb.com, il Catanzaro accoglie Demba Seck.

L’esterno d’attacco di proprietà del Torino si trasferiste in prestito con diritto di riscatto; il giocatore, classe 2001 e reduce dai sei mesi in prestito al Frosinone, è atteso per domani in città. Ci sarà poi da capire se verrà subito aggregato alla squadra o si dovrà attendere la prossima di campionato, ma niente è escluso.