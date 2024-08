Bisoli presenta Sudtirol-Modena: «Sarà una partita a scacchi»

Il tecnico del Modena Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match d’esordio tra Sudtirol e Modena, in programma domani 17 agosto ore 20.30:

«Arriviamo all’esordio in buona forma anche se ovviamente non siamo al 100% della condizione e sarebbe un problema se lo fossimo già a metà agosto. La partita di Napoli però ha dimostrato che siamo a buon punto, siamo riusciti a tenere testa ad una squadra galattica, grazie soprattutto ad una prestazione impeccabile a livello mentale. Ritornare al Druso per me sarà una grande emozione, a Bolzano ho passato un anno e mezzo importante arrivando in semifinale play off, è stato un percorso indimenticabile e ho ancora un ottimo rapporto con la tifoseria e con molti giocatori. – continua ancora l’allenatore – Domani troveremo sicuramente un SudTirol battagliero, sarà una partita a scacchi che potrà essere determinata da un singolo episodio. Anche domani avremo una grande spinta dal tifo gialloblù, ho letto che ci saranno oltre 700 modenesi. – conclude Bisoli sottolineando l’importanza della piazza – I nostri tifosi fanno sacrifici importanti per seguirci in tutta Italia, per noi deve essere una responsabilità in più: dobbiamo rispettarli e renderli orgogliosi, sudando la maglia e dando il massimo in ogni campo».