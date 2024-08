Valente presenta Sudtirol-Modena: «Sensazioni positive. Sarà un campionato impegnativo»

Il tecnico del SudTirol Federico Valente, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Modena, in programma domani 17 agosto ore 20.30:

«Siamo felici che domani riprenda il campionato, abbiamo fatto cinque settimane di lavoro e penso che tutti i giocatori siano contenti di tornare a giocare per i punti in palio. Sono contento di aver potuto fare una preparazione completa, continuando il lavoro con i ragazzi che erano già qui e inserendo al meglio i nuovi. Le mie sensazioni sono positive. Sarà un campionato lungo e impegnativo, ma siamo pronti. Modena? Ho visto il Modena sia contro il Napoli che contro il Cagliari durante la preparazione – ha poi proseguito -. Ha fatto acquisti importanti sul mercato. Del Modena temo in modo particolare le ripartenze: contro il Napoli hanno generato subito un paio di occasioni importanti. Inoltre, sui calci piazzati hanno fisicità e centimetri che li rendono pericolosi. Dovremo essere attenti a difendere la nostra porta».

«Assenti? Non ci saranno Simone Davi e Merkaj, squalificati, in attacco giocheremo con una punta per avere un’alternativa in panchina. Il calcio d’agosto finisce, e bisogna dimostrare in campo i progressi fatti. Del mercato sono soddisfatto. Noi dovremo affrontare ogni partita con compattezza, con spirito di un gruppo solidale. Siamo uniti e penso che questa sia la nostra forza per affrontare un campionato importante come la Serie B. Mi ha fin qui soddisfatto il collettivo difensivo. Tutti vogliono difendere e tornare dietro la palla, il che dà sicurezza, ma non dobbiamo mai sentirci troppo sicuri».