Tmw: “Avellino su Saric”

L’Avellino è una delle squadre più attive sul mercato in vista della prossima stagione, che segnerà il ritorno in Serie B degli irpini. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, il club biancoverde sta valutando diversi profili per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico.

Per l’attacco piace Luca Pandolfi, classe 1998 di proprietà del Cittadella, che nella scorsa stagione ha collezionato 5 reti in 28 presenze tra campionato e Coppa Italia. L’Avellino lo segue con attenzione come possibile innesto per il reparto offensivo.

A centrocampo, invece, il nome nuovo è quello di Dario Saric del Palermo. Il bosniaco, reduce da un’annata non particolarmente brillante in rosanero, potrebbe essere inserito nella trattativa tra Palermo e Modena per portare Fabio Palumbo in Sicilia. Anche in questo caso, è Tuttomercatoweb.com a confermare l’interesse dell’Avellino per il centrocampista.

Saric rappresenterebbe un profilo di spessore per la cadetteria, e la dirigenza irpina valuta la fattibilità dell’operazione in caso di apertura da parte del Palermo.