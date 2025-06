Barbera, Anello: «Concessione al Palermo rinnovata. Primo passo verso uno stadio del terzo millennio per Euro 2032»

La Giunta comunale ha approvato nella seduta di ieri la delibera di rinnovo della concessione d’uso dello stadio “Renzo Barbera” alla società Palermo F.C. S.p.A. L’accordo avrà validità dal 21 dicembre 2026 al 20 dicembre 2032, per una durata complessiva di sei anni. Alla scadenza, sarà possibile rinnovarlo, ma solo con un nuovo atto formale da parte dell’Amministrazione comunale.

Soddisfatto l’assessore allo Sport Alessandro Anello, firmatario della delibera, che ha dichiarato:

«L’approvazione della delibera di Giunta che ho firmato per il rinnovo della concessione d’uso dello stadio Renzo Barbera al Palermo F.C. è un passaggio fondamentale e propedeutico per avere l’opportunità di riqualificare l’impianto».

L’assessore ha inoltre sottolineato:

«La proroga, che prevede l’adeguamento del canone annuale a 351 mila euro, consentirà di proseguire con i lavori di manutenzione e darà, inoltre, la possibilità alla società rosanero di presentare uno studio di fattibilità per la riqualificazione complessiva dello stadio in modo da procedere alla modifica della concessione pluridecennale, con l’obiettivo di dare alla città uno stadio del terzo millennio, pronto per Euro 2032».