Stadio «Barbera», il Comune rinnova la concessione al Palermo fino al 2032. Lagalla: «Un nuovo volto, più moderno e confortevole»

La Giunta comunale di Palermo, nella seduta di ieri, ha approvato ufficialmente la delibera per il rinnovo della concessione d’uso dello stadio “Renzo Barbera” alla Palermo F.C. S.p.A.

Il nuovo accordo avrà una durata di sei anni, con decorrenza dal 21 dicembre 2026 fino al 20 dicembre 2032. Alla scadenza, la concessione potrà essere ulteriormente prorogata, ma soltanto in presenza di un esplicito atto di assenso da parte dell’Amministrazione comunale.

«Sul futuro dello stadio “Barbera” l’amministrazione compie un nuovo fondamentale passaggio che rispetta l’impegno preso con la Palermo F.C. e la dirigenza del City Football Group – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla –. La proroga della convenzione attuale permetterà di proseguire con i lavori di adeguamento dell’impianto di viale del Fante e di acquisire il progetto, da parte della società, che sarà alla base della concessione pluridecennale. Ovvero, l’obiettivo per il quale l’amministrazione comunale e il City Group stanno lavorando in piena sinergia per dare nei prossimi anni un nuovo volto al Barbera affinché possa diventare uno stadio più confortevole e più moderno».