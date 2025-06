UFFICIALE – João Pedro riparte dal Messico: è un nuovo giocatore dell’Atlético de San Luis

João Pedro Geraldino dos Santos Galvão, meglio noto come João Pedro, riparte dal Messico. L’Atlético de San Luis ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante brasiliano naturalizzato italiano in vista del Torneo Apertura 2025 della Liga MX. Il classe 1992 si unisce al club messicano dopo essersi svincolato dall’Hull City al termine dell’ultima stagione in Inghilterra.

Nato a Ipatinga, nello stato brasiliano di Minas Gerais, João Pedro ha costruito una carriera ricca di esperienze internazionali. In carriera ha indossato le maglie di Atlético Mineiro, Palermo, Peñarol, Santos, Cagliari, Fenerbahçe, Grêmio e, da ultimo, Hull City, collezionando complessivamente oltre 480 presenze e 124 gol.

Il periodo più significativo della sua carriera resta quello con il Cagliari, dove ha giocato per sette stagioni, diventando un punto di riferimento e segnando 71 reti in oltre 200 partite con la maglia rossoblù. Con i sardi ha anche vinto la Serie B nel 2016.

Nel suo palmarès figurano anche la Coppa di Turchia vinta col Fenerbahçe nel 2023 e il Campionato Gaúcho conquistato col Grêmio nel 2024.

Convocato dalla Nazionale italiana nel 2022, João Pedro ha fatto il suo debutto nel playoff per i Mondiali in Qatar contro la Macedonia del Nord, sfida poi persa dagli Azzurri.

Prime parole da giocatore dell’Atlético de San Luis per João Pedro, che ha dichiarato: «Sono felice di cominciare questo nuovo capitolo e darò il massimo per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi».

Il bomber italo-brasiliano è pronto dunque a lasciare il segno anche nel calcio messicano.