TMW: “Atalanta, c’è l’intenzione di proseguire con l’ex rosa Gasperini”

Potrebbe non essere terminata l’avventura tra l’ex tecnico rosanero Gianpiero Gasperini e l’Atalanta. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore ci sono stati contatti fra le parti per un possibile rinnovo con adeguamento contrattuale.

Il tecnico proseguirebbe in caso di squadra ancor più competitiva rispetto a quella di questa stagione oltre all’aspetto economico e di lunghezza contrattuale. L’idea è quella di riuscire ad allungare il rapporto fino al 2028 per poter lavorare al raggiungimento di trofei.