Juve Stabia-Palermo, il club rosa: “Stasera non conta niente. L’universo tranne noi”

Parole chiare quelle del club rosanero. Questa sera Juve Stabia e Palermo scenderanno sul prato del Menti per sfidarsi in occasione del primo turno playoff del campionato cadetto. Il clima nei rosanero non è dei migliori, con le contestazioni degli ultras che non si fermano, ma nonostante tutto il club rosanero non smette di crederci. Mediante un post pubblicato sui propri canali ufficiali, il Palermo chiama a raccolta i tifosi: “Un abbraccio, una squadra, una città. Stasera non conta niente. L’universo tranne noi”.

Parole piene di significato in vista di una partita, di un mini-campionato in cui il Palermo, se ci crede, può davvero arrivare fino in fondo. Di seguito il post: