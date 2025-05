Tifoso aggredito a Bari, Paparesta: «Questi sono delinquenti, è un grave problema da estirpare»

L’ex rosa Paparesta è intervenuto negli studi di Sportitalia per commentare il grave avvenimento accaduto a Bari in cui un tifoso è stato pestato al termine di Bari-Pisa:

«Questi non sono tifosi ma sono delinquenti che vanno perseguiti. Questa volta è accaduto a Bari ma sono scene che si ripetono troppo spesso. Sono episodi da condannare e chi ha commesso queste azioni va individuato. Sono immagini che fanno ancora più male perché è accaduto nella mia città. Non succede solo a Bari ma in tutta Italia, vediamo immagini del genere molto spesso. È un grave problema nazionale da estirpare».