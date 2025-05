Dazn lancia il maxi sconto per quattro mesi

DAZN ha deciso di lanciare una speciale offerta per seguire tutti il finale di stagione e per gustarsi lo spettacolo del nuovo Mondiale per Club. I tifosi potranno abbonarsi al prezzo esclusivo di 19,90 euro al mese per quattro mesi.

Al termine dei quattro mesi, il prezzo indicato si adeguerà a quello di listino, pari a 44,99 euro al mese, per un risparmio nei quattro mesi pari a 100 euro circa. L’offerta, scadrà nella giornata di oggi: martedì 6 maggio 2025.