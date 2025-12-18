Ternana, Forti si presenta: «Costi sostenibili e risoluzione del contratto con Ferrero»

TERNI – Fabio Forti, nuovo amministratore unico della Ternana, ha rotto il silenzio attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club rossoverde, delineando le prime linee guida della sua gestione e anticipando una decisione significativa sul futuro del super consulente Massimo Ferrero.

«Ringrazio la proprietà, e dunque la famiglia Rizzo, per la fiducia riposta nella mia figura professionale», ha esordito Forti, sottolineando il forte legame con la città: «In qualità di ternano, assicuro a tutti il massimo impegno per dimostrare di essere all’altezza del prestigioso e oneroso incarico che mi è stato affidato, nella piena consapevolezza di ciò che il glorioso club calcistico rappresenta per la città».

Il nuovo amministratore ha poi annunciato l’avvio immediato di una verifica approfondita dei conti societari: «Nei prossimi giorni sarà mia cura procedere a un’analisi approfondita della situazione contabile della società, con l’obiettivo di valutare come ricondurre i costi di gestione entro parametri sostenibili e coerenti con il campionato di appartenenza».

Particolarmente rilevante il passaggio relativo alla posizione di Massimo Ferrero. Forti ha chiarito che la società intende interrompere il rapporto professionale instaurato dalla precedente gestione: «Su sollecitazione dell’azionista, darò immediato mandato a uno studio giuslavorista per la risoluzione del contratto stipulato dalla precedente amministratrice con il sig. Massimo Ferrero, all’insaputa della proprietà».

Infine, l’impegno alla trasparenza nei confronti dell’ambiente rossoverde: «Sarà mia premura comunicare con puntualità e precisione gli sviluppi della situazione».