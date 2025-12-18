Palermo, allenamento mattutino a Torretta verso Avellino: focus su tattica offensiva e palle inattive

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della trasferta di Avellino. Questa mattina, al centro sportivo di Torretta, la squadra guidata da Filippo Inzaghi ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina.

Dopo una prima fase di riscaldamento, i rosanero hanno lavorato sulla tattica offensiva, con esercitazioni mirate alla costruzione del gioco e allo sviluppo delle manovre negli ultimi metri. A chiudere la sessione, un focus specifico sulle palle inattive a favore, aspetto curato nei dettagli dallo staff tecnico in vista della gara del “Partenio”.

