Tangorra sul Bari: «La delusione è forte, manca programmazione»

Massimiliano Tangorra, a tuttobari.com, ha analizzato la stagione dei pugliesi, definendola anonima:

«La delusione è forte, il campionato è stato anonimo, ma il problema è sempre uno. Per vincere i campionati, nel calcio, ci vuole programmazione, cosa che a Bari, purtroppo, non si può fare. O meglio, probabilmente non fa la società perché c’è quel maledetto vincolo di cedere la proprietà entro il 2028, come ben sappiamo. Sì, può capitare nel calcio un’annata del genere, ma si vince programmando: ci vuole tempo e competenze. La programmazione alla lunga paga, mentre qui ogni anno si vuole parlare di andare in Serie A e poi si torna tutti con i piedi per terra perché è evidente che le scelte fatte a monte non si sposano con gli obiettivi».