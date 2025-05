Borghi duro su Pohjanpalo: «Non è un centravanti da Serie A»

Intervenuto a Lascia Raddoppia, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato del campionato di Serie A. Il giornalista si è però anche espresso su Joel Pohjanpalo, ex attaccante del Venezia e adesso in rosanero:

«Con tutto l’affetto, ma Pohjanpalo non è un centravanti da Serie A. A Venezia ha fatto 6 goal, ma con quanti rigori? È un attaccante molto più che rispettabile, chiariamoci, ma il livello della Serie A, dove non devi solo segnare ma anche partecipare, è diverso: l’ho osservato da vicino diverse volte e spesso l’ho visto in difficoltà sul piano tecnico. Chiaro, però, che a Venezia lui fosse l’ultimo dei problemi».