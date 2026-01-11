Sudtirol-Spezia 2-1. Gli Highlights

Il Sudtirol rivede la luce dopo più di cento giorni e lo fa nel momento più delicato della stagione. Nello scontro diretto contro lo Spezia, la squadra di Castori conquista tre punti pesantissimi, scavalcando proprio i liguri in zona playout. Come racconta Alessandro Battini sul Corriere dello Sport edizione Bolzano, il successo nasce da una partita giocata a viso aperto, intensa e ricca di episodi.

Lo Spezia approccia bene il match, ma fatica a concretizzare. Al 19’ Di Serio viene lanciato in profondità, ma Adamonis risponde presente. Alla mezz’ora, però, sono i liguri a sbloccarla: Vlahovic devia sotto porta un tiro sporco di Nagy, trovando il vantaggio. La reazione del Sudtirol non tarda ad arrivare e al 34’ arriva il pareggio firmato Pecorino, bravo a sfruttare l’assist di Casiraghi e a battere Radunovic. Una ricostruzione puntuale, come evidenziato da Alessandro Battini sulle colonne del Corriere dello Sport.

La ripresa si apre con il ribaltone. Al 6’ st Kofler è il più rapido di tutti a risolvere una mischia in area, firmando il gol del sorpasso. Il Sudtirol avrebbe anche l’occasione per chiudere definitivamente i conti, ma spreca il colpo del ko. Un errore che rischia di pesare quando, al 21’, Kouda si divora il possibile pareggio per lo Spezia. Ancora una volta Adamonis sale in cattedra, negando il gol anche a Comotto nel finale. Episodi decisivi, sottolineati da Alessandro Battini sul Corriere dello Sport Bolzano, che fotografano una gara combattuta fino all’ultimo.

Per lo Spezia si tratta del quarto ko dell’era Donadoni, maturato al termine di una prova generosa ma poco concreta sotto porta. Il Sudtirol, invece, ritrova vittoria, fiducia e classifica, lanciando un segnale forte nella lotta salvezza. Come conclude Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, questo successo potrebbe rappresentare una svolta emotiva e tecnica per la squadra di Castori.