Entella-Monza 1-0. Gli Highlights

Tre punti pesantissimi, di quelli che valgono molto più della classifica momentanea. La Virtus Entella piega il Monza e ritrova il successo che mancava dal 1º novembre, quando superò l'Empoli sempre con il minimo scarto. Anche stavolta basta l'1-0, ancora contro una big del campionato. Come racconta Marco Materassi sul Corriere dello Sport edizione Chiavari, la squadra di Chiappella centra una vittoria fondamentale nella corsa salvezza.

Il Monza parte meglio e prova a imporre il proprio ritmo, ma col passare dei minuti l'Entella prende campo, cresce sul piano dell'intensità e dell'organizzazione, affidandosi alle giocate di Franzoni e Guiu. Proprio da quest'ultimo nasce l'episodio che decide la gara. Al 38' della ripresa, Guiu viene steso in area da Thiam: l'arbitro assegna il rigore, confermato dopo il controllo Var. Un passaggio chiave che indirizza definitivamente il match.

Dal dischetto va Franzoni, che realizza dopo la ripetizione ordinata dal direttore di gara per irregolarità del portiere Perri. Un gol che fa esplodere il pubblico di Chiavari e mette alle corde il Monza, che nel finale ha pochissimo tempo per provare a raddrizzare la partita. I brianzoli incassano così la quarta sconfitta in 90 minuti e perdono anche il secondo posto, superati dal Venezia.

Per la Virtus Entella, invece, è una vittoria che pesa doppio. Non solo per il prestigio dell'avversario, ma soprattutto per la classifica: il successo consente un balzo importante verso la salvezza, confermando la solidità di una squadra capace di soffrire e colpire al momento giusto. È il segnale che Chiappella attendeva da tempo: pragmatico, concreto e tremendamente efficace.