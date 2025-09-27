Sudtirol-Reggiana, Dionigi: «Non siamo partiti bene, questa partita va dimenticata in fretta»

Al termine della match tra Sudtirol e Reggiana, vinto per 3-1 dai biancorossi, ha parlato nella conferenza stampa post partita l’allenatore dei granata Davide Dionigi.

«Non siamo partiti bene, l’atteggiamento non è stato quello giusto e a livello di agonismo siamo stati lontani dalle precedenti partite. Forse è la prima gara che sbagliamo, ma può succedere nel nostro percorso. Dietro abbiamo subito la fisicità sulle palle alte e questo ci ha pesato, ma mi ha dato più fastidio l’atteggiamento: non è da noi. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma questa partita va dimenticata in fretta» ha dichiarato l’allenatore della Reggiana, che ha poi aggiunto: «Dovevamo stare più corti e invece siamo stati troppo lunghi sulle seconde palle. Passando a uomo ci siamo sistemati meglio, ma ormai era compromessa. Peccato perché senza il terzo gol forse avremmo riaperto la partita»

Dionigi ha poi parlato delle tante assenza, soprattutto in difesa: «Siamo in emergenza con quattro titolari fuori. Mancano giocatori fisici come Rozzio, Quaranta e Magnani, ma al di là di questo non mi è piaciuto l’atteggiamento. Per la prima volta sbagliamo su questo aspetto, e ci può stare soprattutto da parte dei più giovani, ma ci sono attenuanti che non devono diventare alibi. La Reggiana è stata costruita per avere questi giocatori come titolari, ora siamo in emergenza. Speriamo di recuperare almeno Magnani entro la sosta. Gli altri, come Papetti, Libutti e Bonetti, hanno dato il massimo e vanno solo ringraziati»