Serie B: al San Nicola termina 1-1 tra Bari e Sampdoria. La classifica aggiornata
Finisce qui il match di Serie B tra Bari e Sampdoria. Termina 1-1 il match del San Nicola, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Un pareggio che non serve a nessuno, con entrambe le squadre che confermano il loro momento negativo .
Inizio di partita molto fisico tra le due squadre. A sbloccare il risultato è al 28′ la formazione ospite: Depaoli sfrutta il bel passaggio di Pafundi e con freddezza batte il portiere avversario. Dura, però, solo quattro minuti però il vantaggio dei blucerchiati, con la rete di Moncini che porta subito il risultato in parità.
Seconda frazione di gioco con poche emozione, con il match che termina in parità. Primo punto del campionato dei blucerchiati, che però restano ultimi in classifica. Mentre sale a quota 2 punti il Bari, che non è ancora riuscito a trovare la vittoria in questo campionato. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Frosinone – 11 punti
Palermo – 11 punti
Cesena – 11 punti
Modena – 10 punti
Avellino – 10 punti
Südtirol – 8 punti
Venezia – 8 punti
Juve Stabia – 7 punti
Monza – 7 punti
Padova – 7 punti
Carrarese – 5 punti
Catanzaro – 5 punti
Reggiana – 5 punti
Entella – 5 punti
Pescara – 4 punti
Empoli – 4 punti
Mantova – 3 punti
Bari – 2 punti
Spezia – 2 punti
Sampdoria – 1 punto