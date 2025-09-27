Serie B: al San Nicola termina 1-1 tra Bari e Sampdoria. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Finisce qui il match di Serie B tra Bari e Sampdoria. Termina 1-1 il match del San Nicola, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Un pareggio che non serve a nessuno, con entrambe le squadre che confermano il loro momento negativo .

Inizio di partita molto fisico tra le due squadre. A sbloccare il risultato è al 28′ la formazione ospite: Depaoli sfrutta il bel passaggio di Pafundi e con freddezza batte il portiere avversario. Dura, però, solo quattro minuti però il vantaggio dei blucerchiati, con la rete di Moncini che porta subito il risultato in parità.

Seconda frazione di gioco con poche emozione, con il match che termina in parità. Primo punto del campionato dei blucerchiati, che però restano ultimi in classifica. Mentre sale a quota 2 punti il Bari, che non è ancora riuscito a trovare la vittoria in questo campionato. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Frosinone – 11 punti

Palermo – 11 punti

Cesena – 11 punti

Modena – 10 punti

Avellino – 10 punti

Südtirol – 8 punti

Venezia – 8 punti

Juve Stabia – 7 punti

Monza – 7 punti

Padova – 7 punti

Carrarese – 5 punti

Catanzaro – 5 punti

Reggiana – 5 punti

Entella – 5 punti

Pescara – 4 punti

Empoli – 4 punti

Mantova – 3 punti

Bari – 2 punti

Spezia – 2 punti

Sampdoria – 1 punto

