Monza-Padova, Andreoletti: «Venire a Monza a fare questa prestazione non è da tutti»

Nel post partita del match tra Monza e Padova, terminato con la vittoria per 0-1 degli ospiti, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei biancoscudato Matteo Andreoletti.

«Mi aspettavo un altro tipo di gara, continuità di risultato e miglioramento nella prestazione. Primo tempo dominanti, venire a Monza a fare questa prestazione non è da tutti. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma qua ci aspettavamo che succedesse. Abbiamo sofferto, i ragazzi sono stati eccezionali. Penso che queste siano partite più facili da preparare, hai molto da guadagnare e poco da perdere. Qua è molto probabile che tu perda, quindi giochi con una sfrontatezza diversa. Quando fai un primo tempo di questo livello la paura di perderla c’è. Loro hanno grande qualità, ma siamo stati maturi, con grande umiltà ci siamo difesi nel secondo tempo, senza vergogna. Se costruiamo queste basi possiamo fare bene, sennò faremo fatica. Dobbiamo essere equilibrati, dobbiamo fare il nostro percorso, ci saranno difficoltà. La differenza la fa l’unità di intenti. Sottolineo il pubblico: oggi portiamo più di 1.000 persone in trasferta. Non sarà una sconfitta a scalfire il nostro percorso. In Serie C ti capita poche volte di preparare una partita in pochi giorni. Sarà un esperimento contro l’Avellino. Valuteremo domani le condizioni della squadra», queste le dichiarazioni del mister dei veneti.