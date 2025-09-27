Monza-Padova, Bianco: «Siamo stati sfortunati, dobbiamo lavorare di più»

In seguito al match di questo pomeriggio tra Monza e Padova, vinto dagli ospiti con il risultato di 0-1, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei brianzoli Paolo Bianco.

«Sono dispiaciuto per un primo tempo non all’altezza. Nonostante ciò partita equilibrata, abbiamo fatto di tutto per portarla a casa. Siamo stati sfortunati, dobbiamo lavorare di più. Quello che abbiamo fatto gli ultimi 40 minuti dobbiamo farlo dall’inizio. Non dobbiamo aspettare di farci fare male per iniziare a giocare. Dobbiamo giocare per tutta la partita, abbiamo qualità per farlo. Nessuno mi ha deluso, i ragazzi danno sempre tutto, la classifica non la guardo, non avevo aspettative, voglio migliorare questa squadra. Chi retrocede può avere difficoltà, l’anno scorso a tratti il Monza non ha partecipato al campionato. Continuando a lavorare arriveranno anche i risultati. Abbiamo avuto maggiori occasioni oggi più delle altre partite. Avremmo meritato un risultato positivo. Zeroli ha fatto solo 4 allenamenti con noi, siamo corti e nel mercato non siamo riusciti ad aggiungere nuovi acquisti. Obiang avrebbe bisogno di rifiatare, Pessina era out. Non voglio rischiare che Colpani si faccia male, per questo lo ho tolto. Oggi devo pensare al bene dei ragazzi. Non l’avrei tolto, ma dovevo farlo. Pessina non lo avremo per le prossime due, faremo gli esami in settimana. Mota ha un fastidio al flessore ma non ha lesioni. Spero anche di recuperare anche Keita. A Maric e Alvarez do molta libertà, il secondo deve stare vicino all’area di rigore per dare fastidio alle difese avversarie. C’è sempre da lavorare, dobbiamo migliorare tantissimo» ha dichiarato il mister dei biancorossi.

Bianco ha poi parlato del prossimo avversario della sua squadra, L’Empoli: «Affronteremo una squadra che partecipava alla Serie A, anche loro sono in difficoltà. Sarà una partita tosta e dovrò scegliere i giocatori a livello fisico messi meglio. Qualcuno che non ha iniziato oggi inizierà mercoledì, dovremo avere energie»