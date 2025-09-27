Monza-Padova, Varas: «Serata perfetta, abbiamo affrontato la partita con umiltà»

In seguito al match di Serie B tra Monza e Padova, vinto dalla formazione ospite, ha parlato nel post partita il centrocampista dei veneti Kevin Varas, commentando cosi il match.

«È una serata perfetta, la ricorderò a lungo: il primo gol in questo campionato e vittoria in uno stadio così importante. Eravamo fiduciosi, consapevoli della nostra crescita come squadra, e abbiamo affrontato la partita con umiltà ma con la convinzione di poter fare bene», ha dichiarato il calciatore, che ha poi aggiunto: «Arrivare qui dopo la vittoria con l’Entella ci ha dato fiducia. Rispetto all’anno scorso la squadra è cambiata molto e non era semplice ricreare subito la stessa mentalità. Ma grazie al lavoro del mister e all’aiuto di chi era già qui, stiamo diventando un gruppo unito anche dentro al campo»

Varas ha poi commentato il suo gol: «Segnare nel mio primo anno di B, sotto la nostra curva, è un ricordo che porterò sempre con me. L’esultanza? Era un gesto che avevamo deciso con i compagni guardando un video poco prima della partita: per fortuna è andata bene. Dedica? Alla mia famiglia e a mio figlio, che mi sostengono ogni giorno, alla squadra che lavora duramente, e ai tifosi, che anche in trasferta si sono fatti sentire e ci hanno dato una spinta incredibile»