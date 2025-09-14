Südtirol-Palermo, le probabili formazioni: Brunori parte dalla panchina

A Bolzano, allo stadio “Druso”, si gioca oggi pomeriggio alle 17.15 la sfida tra Südtirol e Palermo, valida per il campionato di Serie B. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, Prime Video e OneFootball TV. La direzione di gara è affidata a La Penna di Roma 1, assistito da Passeri e Santarossa; quarto uomo Gianquinto, al Var Doveri e all’Avar Cosso.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Fabrizio Castori dovrebbe confermare il 3-5-2 con Adamonis tra i pali, difesa composta da Kofler, Pietrangeli e Masiello, mentre a centrocampo spazio a El Kaouakibi e Davì sugli esterni con Tait, Tronchin e Casiraghi in mezzo. In attacco la coppia sarà formata da Odogwu e Pecorino.

Sul fronte rosanero, Filippo Inzaghi sembra orientato a schierare il 3-4-2-1. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, Joronen guiderà la difesa composta da Ceccaroni, Bani e Peda. Sugli esterni agiranno Augello e Pierozzi, con Ranocchia e Segre in mediana. Dietro l’unica punta Pohjanpalo, spazio al tandem Gyasi-Le Douaron. Panchina per Brunori, mentre Palumbo dovrebbe partire fuori dall’undici titolare.

Il quotidiano romano sottolinea che saranno circa 500 i tifosi rosanero non residenti in Sicilia presenti sugli spalti del Druso, in una gara segnata dalle polemiche per il divieto di trasferta imposto ai residenti isolani.

Allenatore: Castori

A disposizione: 1 Poluzzi, 62 Theiner, 4 Mancini, 3 Bordon, 23 F. Davi, 46 Brik, 8 Mallamo, 6 Martini, 79 Molina, 7 Zedadka, 33 Merkaj, 11 Italeng.

Indisponibili: Coulibaly, Veseli. Squal.: –. Diffidati: –

All.: F. Inzaghi.

A disp.: 30 Avella, 63 Balaguss, 23 Diakitè, 72 Veroli, 5 Palumbo, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 28 Blin, 9 Brunori, 31 Corona. Ind.: Gomis, Bardi.