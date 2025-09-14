Frosinone, il valore delle lezioni del passato: Alvini guida la rinascita. Il punto di giornata in serie B

Imparare dalle sconfitte è segno di intelligenza, perseverare negli errori è diabolico. È da questo presupposto che nasce l’elogio al Frosinone del presidente Stirpe, capace di ripartire con lungimiranza dopo l’amara retrocessione dalla Serie A. Il successo in casa del Padova, dopo l’esordio vincente con l’Avellino e il pari orgoglioso a Palermo, certifica la bontà di un progetto fondato sulla continuità e sulla sostenibilità economica.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il club ciociaro ha scelto di rifondare puntando sui giovani di qualità e affidandosi ad un tecnico in cerca di rilancio come Alvini: un connubio che oggi appare vincente.

All’opposto, la Sampdoria sembra vittima di una mancata analisi del passato. La squadra di Donati, punita dal Cesena e fischiata al Ferraris, non ha tratto insegnamenti dalla sofferta salvezza della scorsa stagione, segnata dal discusso playout con la Salernitana del presidente Iervolino.

Un percorso tortuoso anche per il Bari. La rivoluzione estiva, che non ha salvato nulla del recente passato, pesa ora sul lavoro di Caserta. Come osserva Calzone sulle colonne del quotidiano romano, solo imparando e correggendo gli errori sarà possibile costruire qualcosa per cui valga davvero la pena lottare.