Modena show, Bari travolto 3-0. Gli Highlights

Non c’è stata partita al “Braglia”: il Modena travolge il Bari 3-0 e conquista la vetta della classifica a quota 7 punti. Una vittoria netta, maturata grazie a due rigori trasformati da Gliozzi e al colpo di testa finale di Pedro Mendes, in una gara che ha visto l’undici di Sottil imporsi per gioco, ritmo e occasioni create.

La cronaca. Dopo un avvio incoraggiante dei pugliesi – al 2’ Pagano, servito da Moncini, sfiora il vantaggio – i gialloblù rispondono con Di Mariano e Santoro, dando subito la sensazione di superiorità. Il match si sblocca al 32’: contatto in area tra Dorval e Gliozzi sul cross di Zanimacchia, l’arbitro indica il dischetto e l’ex Pisa non sbaglia.

Nella ripresa il Modena accelera ancora. All’8’ arriva il raddoppio: un tocco di mano ravvicinato di Vicari su tiro di Zanimacchia porta al secondo rigore, confermato dal Var e trasformato nuovamente da Gliozzi. Nel finale, al 44’, Defrel pennella da calcio d’angolo e Pedro Mendes anticipa tutti per il definitivo 3-0.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, le statistiche certificano la superiorità emiliana: 16 tiri contro i 9 del Bari, 9 nello specchio contro appena 2 dei pugliesi. Per Caserta, che dopo l’esordio in panchina non è riuscito a invertire la rotta, resta soltanto la delusione di un match dominato dagli avversari.