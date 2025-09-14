Sampdoria, notte fonda: il Cesena passa 2-1 al Ferraris. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025

La Sampdoria affonda sempre di più. Come sottolinea Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, la squadra blucerchiata incassa la terza sconfitta consecutiva e resta all’ultimo posto in classifica a zero punti, travolta dai fischi del “Ferraris”. A gioire è il Cesena, che sfrutta al massimo gli episodi: gioiello su punizione di Castagnetti e zampata di Zaro per un successo che pesa.

Secondo quanto ricostruisce ancora Gerboni sulle pagine del Corriere dello Sport, Donati ha provato a cambiare la Samp inserendo dal primo minuto Barak come novità offensiva, mentre Mignani si è affidato a Blesa e Shpendi. La gara, giocata sotto una pioggia incessante, si è sbloccata al 37’, quando Henderson ha steso Berti al limite: la punizione di Castagnetti, perfetta per traiettoria e potenza, ha portato avanti i romagnoli.

Come racconta Emmanuele Gerboni nel suo commento sul quotidiano romano, la reazione della Samp si è affidata alle accelerazioni di Pedrola, ma senza successo. Nella ripresa il Cesena ha colpito ancora: sugli sviluppi di un corner, dopo un batti e ribatti, Zaro ha trovato il raddoppio, confermato dal Var.

Infine, lo stesso Gerboni evidenzia sul Corriere dello Sport come il gol di Ioannou nel recupero, deviato da Adamo, abbia soltanto illuso i tifosi doriani. Per la Sampdoria resta una notte amara, segnata da un’altra sconfitta che alimenta il malumore della piazza.

 

