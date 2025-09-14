Pescara, rimonta di cuore: 2-2 contro il Venezia all’Adriatico. Gli Highlights

Un Pescara tutto cuore riemerge dall’incubo e strappa un punto d’oro alla corazzata Venezia. Come sottolinea Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, i biancazzurri, sotto di due gol, hanno trovato le energie per ribaltare l’inerzia della partita e accendere l’Adriatico con una rimonta che vale il primo punto della stagione.

Prima del fischio d’inizio, ricorda Renzetti, l’intero stadio ha reso omaggio ad Alessandro Plizzari, eroe della finale playoff del 7 giugno, oggi avversario in maglia lagunare. In campo, invece, la partenza è stata tutta del Venezia: al 15’ Desplanches ha dovuto compiere un intervento decisivo su Doumbia, mentre al 19’ è arrivato il rigore procurato dallo stesso attaccante e trasformato da Adorante.

Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport nella cronaca di Renzetti, gli ospiti hanno sfiorato più volte il raddoppio, prima con Doumbia e poi con Bjarkason, mentre il Pescara faticava a reagire. Nella ripresa il copione sembrava identico, con il 2-0 firmato da Fila al 21’.

Eppure, il Pescara non si è arreso. Al 34’ Olzer ha riaperto il match con una splendida conclusione dalla distanza, convalidata dal Var. Nel finale, il Venezia ha visto annullarsi il tris sempre di Fila per fuorigioco, e al 90’ la testata di Di Nardo ha fatto esplodere lo stadio, siglando un 2-2 che, sottolinea ancora Paolo Renzetti sulle pagine del Corriere dello Sport, ha il sapore di una vittoria morale per una squadra che ha ritrovato fiducia e identità.