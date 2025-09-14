Repubblica: “Palermo senza tifosi nella sfida di Bolzano”

Doveva essere un viaggio di festa, con il settore ospiti del “Druso” colorato di rosanero, e invece resterà vuoto. Come riporta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il provvedimento del commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha vietato l’accesso ai sostenitori siciliani per la sfida di oggi alle 17.15 tra Sudtirol e Palermo.

La comunicazione, arrivata a meno di 48 ore dal match, ha spiazzato tutti: i 625 biglietti per il settore ospiti erano già sold out e i tifosi avevano riempito anche un’ulteriore porzione dello stadio. Una scelta che, secondo quanto sottolinea Geraci su Repubblica Palermo, ha creato disagi enormi a famiglie e gruppi organizzati, con viaggi e weekend già programmati.

Il club di viale del Fante ha espresso «forte amarezza per la tempistica e le modalità di un provvedimento che penalizza i tifosi», definendo la decisione «irrispettosa dei sacrifici di famiglie e appassionati». Anche il sindaco Roberto Lagalla, scrive ancora Repubblica Palermo, ha parlato di scelta «inaccettabile», criticando il preavviso minimo e chiedendo chiarezza.

Intanto il Palermo deve pensare al campo. Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Inzaghi si affiderà al 3-4-2-1: Joronen tra i pali, difesa con Peda (favorito su Diakité), Bani e Ceccaroni. In mediana Segre e Ranocchia, con Gomes pronto a insidiare i titolari; esterni Augello e Pierozzi. Sulla trequarti Brunori farà coppia con Palumbo, al debutto dal 1’, mentre davanti ci sarà Pohjanpalo, deciso a riscattarsi dopo i legni colpiti a Frosinone.

Come conclude Geraci su Repubblica Palermo, per i rosanero inizia un ciclo intenso: cinque gare in sedici giorni tra campionato e Coppa Italia. Il debutto contro il Sudtirol arriva però in un clima avvelenato da un provvedimento che ha lasciato l’amaro in bocca a società e tifosi.