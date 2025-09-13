Südtirol-Palermo: i convocati di Inzaghi
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per il match della terza giornata di Serie B in programma per domani alle ore 17.15, che vedrà i rosanero impegnati fuori casa contro Südtirol. Sono 22 i giocatori a disposizione di mister Inzaghi, che andranno ad affrontare un match molto importante per i rosanero.
Questi i convocati del match:
Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Brunori, Ranocchia, Gyasi, Bani, Vasic, Giovane, Pohjanpalo, Le Douaron, Diakité, Pierozzi, Blin, Peda, Avella, Corona, Ceccaroni, Balaguss, Joronen, Veroli