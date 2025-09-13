Seria A: vittoria per 2-0 del Cagliari contro il Parma. La classifica
Finisce il match di Seria A tra Cagliari e Parma, con i padroni di casa che vincono il match per 2-0 portando a casa i tre punti. Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, i rossoblù sbloccano il risultato al 33′ grazie al gol di testa del difensore centrale Yerri Mina. Entrato dalla panchina, chiude il match nel secondo tempo l’ex Palermo Mattia Felici, regalando ai sardi la prima vittoria in questo campionato. Il Cagliari sale cosi a 4 punti il classifica, mentre il Parma rimane a 1.
Cagliari-Parma 2-0 (33′ Mina; 77′ Felici)
La classifica:
Napoli – 6
Juventus – 6
Cremonese – 6
Roma – 6
Udinese – 4
Cagliari – 4
Inter – 4
Lazio – 3
Milan – 3
Como – 3
Bologna – 3
Atalanta – 2
Fiorentina – 2
Pisa – 1
Genoa – 1
Lecce – 1
Verona – 1
Torino – 1
Parma– 1
Sassuolo– 0